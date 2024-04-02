Okan Buruk yeni bir rekorun peşinde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçını kazanması durumunda, Lucescu'ya ait olan rekoru tarihe gömecek.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmayla birlikte yeni bir rekoru kovalayacak.
Süper Lig'de lider Galatasaray, Hatayspor karşısında zorlu bir sınav verecek.
Şampiyonluk yolunda puan kaybı istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da yeni bir rekora hazırlanıyor.
Okan Buruk, Galatasaray'ın Hatayspor'u yenmesi durumunda Mircea Lucescu'ya ait rekoru kıracak.
Galatasaray, Hatayspor'u yenmesi durumunda Okan Buruk iç sahada üst üste 18. zaferini kazanacak ve rekor kıracak.
Aslan, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon ise 15 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon ligde sadece Hatayspor'a kaybetti.
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