Okan Buruk'a Kadıköy'de tepki!
Fenerbahçeli , karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepkide bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler, önceki sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.
Etiketler: #okan buruk #fenerbahçe #galatasaray
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