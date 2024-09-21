Okan Buruk'a Kadıköy'de tepki!

Fenerbahçeli , karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepkide bulundu.

Okan Buruk'a Kadıköy'de tepki!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 20:49

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler, önceki sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.


Etiketler: #okan buruk #fenerbahçe #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: 'Yeneceğiz ve döneceğiz'

Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: 'Yeneceğiz ve döneceğiz'
CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftası

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftası
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: 'Suça ortak olma'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: 'Suça ortak olma'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler