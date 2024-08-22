Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11: 5 oyuncunun yeri değişmedi!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:50

Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçta 4 farklı kadroyu sahaya süren Okan Buruk 17 farklı oyuncuya ilk 11'de şans tanıdı.

5 OYUNCU DEĞİŞMEDİ

Hürriyet'in haberine göre, Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.

Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı-kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü.