Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11: 5 oyuncunun yeri değişmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon oynanan 4 resmi maçta da farklı ilk 11 kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:50
Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11: 5 oyuncunun yeri değişmedi!
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Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçta 4 farklı kadroyu sahaya süren Okan Buruk 17 farklı oyuncuya ilk 11'de şans tanıdı.

5 OYUNCU DEĞİŞMEDİ

Hürriyet'in haberine göre, Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.

Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı-kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü. 


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