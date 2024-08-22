Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11: 5 oyuncunun yeri değişmedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon oynanan 4 resmi maçta da farklı ilk 11 kullandı.
Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçta 4 farklı kadroyu sahaya süren Okan Buruk 17 farklı oyuncuya ilk 11'de şans tanıdı.
5 OYUNCU DEĞİŞMEDİ
Hürriyet'in haberine göre, Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.
Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı-kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü.
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