Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:55

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, “Ümraniye çok iyi bir takım, oynadıkları oyunla puanları orantısız. Ligin son sıra takımı ama stratejik olarak iyi bir takım. Ofansif anlamda daha iyi. İlk yarının genelinde net pozisyonlar verdik. Bizim takımımız için defansif anlamda hayal kırıklığı oldu. İlk yarı bize yakışmayan hatalar yaptık. Daha fazla skorun olduğu bir ilk yarı çıkabilirdi. 2’nci yarı pozisyon vermedik diyebilirim. Top genel olarak bizde kaldı. Kazandığımız için sevinçliyiz ama bugünle beraber ders çıkardığımız noktalar oldu” diye konuştu.

Okan Buruk

“FENERBAHÇE’NİN SON DAKİKA GOLLERİYLE LİGE TUTUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Zirve yarışındaki rakiplerinin maçlarını takip ettiğini söyleyen Buruk, “Kendi maçlarımıza bakıyoruz ama rakiplere de bakıyorum tabii. Onların bize göre daha zorlu fikstürleri var. Önümüzdeki 5 hafta rakiplerimizin genel olarak dış saha maçları var. Biz ise çoğunlukla iç saha maçları oynayacağız. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Özellikle Fenerbahçe’nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kazanmayı sürdürmek bizi motive ediyor. Bugünde bunu ortaya koyduk. Her takımı yeneriz motivasyonu ile maçlara çıkıyoruz” şeklinde konuştu.