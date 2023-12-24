Okan Buruk'tan hakem açıklaması: 'İlk yarı bir yumruk vardı'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:43

Güncelleme: 24.12.2023 - 21:48

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce de kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Az pozisyonlu geçti. Rakibimiz çok bekledi. Topu bize bıraktı. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Günün sonuna baktığımızda bu derbiden daha fazla pozisyon beklenebilirdi. İlk yarı bir yumruk vardı. Penaltı pozisyonu demeyeceğim. Penaltı farklı oluyor penaltı pozisyonu farklı oluyor. Net bir yumruk vardı. Sizleri de eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek sizinde düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedi. Sizi de eleştireceğim beIN SPORTS! Bu görüntüyü net olarak çekememek sizin düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedik! Bunu gösterememek, bunu vermemek! Hakeme bağlamak istemiyorum bizlerde yeterli oyun koyamadık ama net bir penaltımız verilmedi. Boey'e yumruk atılıyor Sacha ve yumruğu atan aynı kartı görüyor. Komik oluyor! Süper Kupa'nın planlaması çok saçma. Üst üste iki derbi çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımını tekrar oynatmak çok saçma. Bu kadar çok saçma şey varken iki takım gidip oynayacağız."