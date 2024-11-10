Okan Buruk'tan Icardi sözleri: 'Sözleşme dondurması diye bir şey...'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:42

Güncelleme: 10.11.2024 - 19:42

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 31 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük" sözlerini sarf etti.

MAURO ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulup dondurulmayacağını sorusuna yanıt verdi.

"Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Yabancı sayısını ne zaman döneceğine göre değerlendirme yapıyoruz. Zor sakatlık. Bu yıl herhalde aleyhine en çok penaltı verilen takım biziz. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi. Bundan sonra da verilecek. Bugün 2 penaltı aradan çıktı. Kazanarak bu penaltıları atlattık."