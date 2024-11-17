Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması: 'İlk başta gerçekçi gelmedi'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 21:54

Güncelleme: 17.11.2024 - 21:54

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"Bazı oyuncuları bazen dinlendirmen gerekir. Maçtan 2 gün önce Gomis'i idmana çıkartmazdık, dinlendirirdik. Maç pazarsa cuma son idmana çıkardı. Oraya her zaman çıkmazdı, dinlenmek isterdi. Yaşından ve kendini bilmesinden. Psikolojik yanı da var. Icardi mesela oraya girer ama şuta katılmazdı, oyun kurma bölümüne katılırdı. Çok sakatlıkla oynadı, hep sakat sakat oynadı. Fit haliyle gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık, diğer sakatlığı getiriyor."

"KALMA NİYETİ VAR"

"Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi. "

"INTERLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM"

"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."

"GERÇEKÇİ GELMEDİ İLK BAŞTA"

"Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti."

ICARDI, OSIMHEN GELİRKEN NE DEDİ?

"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."

"ELİMDE İKİ OYUNCU VARSA HEP OYNATTIM"

"Osimhen ile görüntülü görüşme yaptığımda iki forvet oynayacağım dedim. O zaman kanat oyuncum da çok yoktu. Elimde iki oyuncu varsa hep oynattım. Batshuayi da çok pozitif, takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. İyi çalışıyor, iyi katkı veriyor. Tam bir profesyonel. Hep istediğiniz türden bir oyuncu."

"AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK"

"Avrupa'da kimsenin bizim gibi bir forvet üçlüsü yok!"