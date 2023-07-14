Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Yayınlanma: 14.07.2023 - 23:27

Güncelleme: 14.07.2023 - 23:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İLK MAÇA HAZIRLANIYORUZ"

"Hazırlık dönemindeyiz. Sezona hazırlık yaparken, böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu. Az süre alan oyuncuları uzun uzun kullandık. İlk Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Kazanmak için iyi işler yaptık. Oyuncuların performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncuları kullanmadık. Son maçımızı 4 gün sonra oynayacağız. Yarın da (cumartesi) bir maçımız var. Az kullandığımız oyuncuları bu maçta kullanacağız.

"KORKULARIMIZ VAR"

Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli.

ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi ile daha imza yok. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan bir gün değişiyor. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz.

"HAZIR GELDİ"

Beklediğimizden daha iyi geldi. Yarınki maçta belki kullanabiliriz onu. Hazır olarak gelmesi bizim için şans.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Bize ulaşan bir şey yok. Sosyal medyadan okuduk. Bana ulaşan bir şey yok, kulübe ulaşan bir şey var mı, bilmiyorum. Çok önemli bir maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah."