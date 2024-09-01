Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: 'İlk görüntü kötü gibiydi'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:13

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:13

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından 5 gollü galibiyeti değerlendirdi.

beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, transfer çalışmaları ve sakatlanarak oyundan çıkan Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"METEHAN BÜYÜK BAŞARI SAĞLADI"

"Takım olarak maça golle başladık. Metehan'ın güzel ve uzun pasyla ilk golü bulduk. Metehan bütün aksiyonlarında büyük baaşarı gördük."

"SON YARIM SAAT KÖTÜ OYNADIK"

"İyi bir galibiyeT ama maçın son yarım saatini çok kötü oynadık. Belli bir dakikadan sonra kontağı kapattık. Rakip de biz de oyun disiplininden uzaklaştık. Maçın sonlarına doğru bu kadar çok pozisyon vrmemiz benim hoşuma gitmedi."

"BU ARA BİZE İYİ GELECEK"

"Takımımız ilk yarıdaki oyunu önemliydi. İstediğimiz galibiyeti aldık. 3 maçta 9 puan aldık. Bu ara bize iyi gelecek. Ondan sonra daha verimli bir lig bizi bekliyor. Transferleri de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak."

"ICARDI BİR SÜRE BİZDEN UZAK KALACAK

"Icardi'yle konuştum. Topa vurmak isterken hisseti ama çok kötü de olmayabilir. İlk görüntü kötü gibiydi ama çok kötü bir şey de olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük bir adale sakatlığı olduğunu düşünmüyorum ama bir süre bizden uzak kalacak. Bu süreyi de doktor bize söyleyecek."

"SOL BEKE HIZLICA BİR TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ"

"Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Sol bekte eksiğiz. Köhn gitti, Dubois'nın sözleşmesini feshettik. Sol beke hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerle ilgili de net karar vereceğiz, ayın 4'üne kadar bir süremiz var Avrupa listesi için. Ayın 4'ünde de bu transferi bitirip ondan sonra tam kadromuzu oluşturmak istiyoruz"