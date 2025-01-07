Okan Buruk'tan Mourinho ile olan fotoğrafına flaş yorum: 'Bilinçli bir şey değil ama...'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:19

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:19

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

JOSE MOURINHO İLE OLAN FOTOĞRAFI SEÇTİ

Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.