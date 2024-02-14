Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 08:23

Güncelleme: 14.02.2024 - 08:23

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü evinde Sparta Prag’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakat Nelsson, Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımla çalışması teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü.

"İLK MAÇTA AVANTAJI ALALIM"

Tecrübeli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Her kulvarda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Avrupa arenası bizim için çok önemli, Avrupa’da başarı Galatasaray’ın genlerinde var. Sparta Prag karşısında ilk maçta avantajı alalım, tur için önemli bir adım atalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.