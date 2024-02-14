Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Çek ekip Sparta Prag'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları ile bir toplantı yaptı. Buruk, Sparta Prag eşleşmesine ilişkin, "Avrupa arenası bizim için çok önemli, Avrupa’da başarı Galatasaray’ın genlerinde var. Sparta Prag karşısında ilk maçta avantajı alalım, tur için önemli bir adım atalım" dediği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 08:23
Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'
Abone Ol google-news

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü evinde Sparta Prag’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakat Nelsson, Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımla çalışması teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü.

Göz Atın
Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Bayern Münih'e transfer olmuştu: Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı!

Bayern Münih'e transfer olmuştu: Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı!

"İLK MAÇTA AVANTAJI ALALIM"

Tecrübeli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Her kulvarda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Avrupa arenası bizim için çok önemli, Avrupa’da başarı Galatasaray’ın genlerinde var. Sparta Prag karşısında ilk maçta avantajı alalım, tur için önemli bir adım atalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.


okan buruk haberleri galatasaray haberleri Sparta Prag haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Ekmas kupaya veda etti

Galatasaray Ekmas kupaya veda etti
Galatasaray çeyrek finalde veda etti

Galatasaray çeyrek finalde veda etti
Ankaragücü'nden Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok fazla polemik yapılıyor ancak..'

Ankaragücü'nden Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok fazla polemik yapılıyor ancak..'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Sinan Akçıl hakkında şoke eden iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'

Sinan Akçıl hakkında şoke eden iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
En çok satılan telefonlar belli oldu! İlk 10 dikkat çekiyor

En çok satılan telefonlar belli oldu! İlk 10 dikkat çekiyor
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!