Okan Buruk'tan Patrick van Aanholt kararı
Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da genç hoca tarafından sürpriz bir talep geldi. Başarılı teknik direktörün, Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor karşılaşmasında kötü bir performans gösteren Patrick van Aanholt'un yerine transfer yapılmasını istedi.
Okan Buruk’un Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi. Genç teknik direktörün son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt’un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.
Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncuyu kenara çekip, Kazımcan Karataş’ı sahaya süren Okan Buruk aslında bu kararı ile Van Aanholt’tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti. Okan Buruk’un bu sürpriz talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.
Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram’ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı. 31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.
Galatasaray formasını ilk kez Giresunspor maçında giyen Lucas Torreira, Ümraniyespor karşılaşmasıyla beraber ilk 11’e giriyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un cuma akşamı oynayacakları Ümraniyespor maçına 26 yaşındaki oyuncuyla başlamayı düşündüğü öğrenildi. Dries Mertens’in alacağı sürenin de Ümraniyespor maçıyla daha da artacağı belirtildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Ümraniyespor sınavının hazırlıklarına devam etti.
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