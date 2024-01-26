Okan Buruk'tan rekor galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın tarihinde üst üste 14 iç saha maçı galibiyeti alan Gündüz Kılıç'ın rekonu egale etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:23
Okan Buruk'tan rekor galibiyet!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası yeni bir rekor kırdı.

Süper Lig'de görev yaptığı son 14 iç saha maçını kazanan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti

Gündüz Kılıç bu rekoru Ocak-Eylül 1961 yılında gerçekleştirmişti.

Galatasaray'ın başında 74 maça çıkan Okan Buruk, 55 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.


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