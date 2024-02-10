Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 galip gelinen Başakşehir maçının ardından konuştu. Buruk, "Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:25
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın konsantrasyonu, taktik disiplini ve seyircimizin müthiş baskısıyla birlikte rakibe çok net baskılar yaptık. Rakibimizin oyun kurmada neler yapacağını biliyorduk, bunlara doğru önlemler aldık. Rakibimize belli dakikaya kadar kalemize getirmedik. Oyun kurmada da doğru işler yaptık. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk. 2-0 yetmemesi gerekiyordu bence. İkinci yarıda biraz daha kendi kalitemizin altında oyunda kaldık. Oyuncu değişikliği yaptık. Topa sahipken de zaman zaman direkt 3. golü düşünebilirdik. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Yolumuza aynı şekilde devam etmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

"Bizi bugün destekleyen taraftarımızı tekrar 5 gün sonra Avrupa maçında aynı şekilde bekliyoruz. Onların gücü, bizim performansımızı arttırıyor. Hedefimiz Avrupa'da da turu geçmek. Tekrar bir sonraki maç için taraftarımızı burada bekliyoruz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu. Yarın daha net belli olacak. İnşallah önemli bir şey yok. Kontrollerden sonra daha net bir şey ortaya çıkacak."

"KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

"Hep kazanmak için oynuyoruz. Ben takımın başındayım ama camia olarak bu galibiyetleri alıyoruz. Ben bu işin başındaki insanım. Bu camiamızın başarısı. Benim görevim takımı sahaya çıkartmak. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. İç saha performansımız muhteşem. Burada camia olarak, taraftarımızla birlikte, oyuncularla birlikte hikaye yazmaya çalışıyoruz. Ana amacımız şampiyon olmak. Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz. Önümüzde çok fazla kupa kaldırma şansı var. Bir bütünüz ve bu bütün inşallah bize başarı getirecek"


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