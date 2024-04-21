Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Mayıslar bizimdir'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 22:40

Güncelleme: 21.04.2024 - 22:40

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u 3-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+5'te Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaray bu galibiyetle puanın 90 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okan Buruk, "Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Bizim için ve rakiplerimiz için çok zor oluyor. Ligin iyi takımlarından Adana Demirspor'la oynayacağız. Ligdeki her takımın kendi hikayesi var. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuna girmediği için üzülen oyuncularımız oluyor ama hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Taraftarımız yine muhteşemdi. İç saha performansımızın nedeni taraftarımızın verdiği destek" dedi.

Bu sene ve gelecek sezon da şampiyon olmak istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hep kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak zorundayız. Son 2 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki çekişmesi, puan ortalaması, rekorları kırdırtıyor. Biz de hep kazanmak zorundayız. İç saha maçlarımız ve kazandıklarımıza bakınca rekorlar geliyor. Hiçbirini düşünerek yapmıyoruz. Sadece maçları kazanmaya çalışıyoruz. Puan durumunda önde olmak istiyoruz. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey... Ben de bu takımın başında olduğum için adım geçiyor. Biz Galatasaray olarak başarının içerisindeyiz. Önemli olan tabii ki şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in takım için çok önemli olduklarını söyledi.

"Çok önemli oyuncular, saha içi ve saha dışı bizi çok iyi desteklediler. Mertens'i bütün Futbol severler seviyor. Ligde marka değeri getirdi. Bugün Icardi'nin hafta içinden ayağında bir ağrı vardı. Ona teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarının sevgisini hak ediyor. Son 10 dakika çıkarmamın sebebi de belki depar atar bir şey olur, cuma gününe saklamak istiyoruz. Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz."