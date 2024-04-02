Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması: 'Belirlenen saatte belirlenen yerde...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 23:53
Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması: 'Belirlenen saatte belirlenen yerde...'
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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, 1-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

"Genel performantan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor."

DURAN TOPLAR

"Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

"HİÇ REKOR DÜŞÜNMEDİK"

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Rakibimizinin nasıl bir kadroya çıktığına bakmıyoruz. Biz belirlenen saatte belirlenen yerde olacağız!"


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