Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:53

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:54

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak. Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak. İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek.

"SUUDİ ARABİSTAN BİRÇOK DENGEYİ BOZACAK"

Transferler kampa yetişir mi yetişmez mi onun için bir şey diyemiyorum. Şu anda net olarak söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Erden Bey'in yoğun bir çabası var. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Bu da bizi geleceğe dair ümitlendiren şey. İlk maçımıza en güçlü şekilde hazırlanmak istiyoruz. Transfer döneminin başında oyuncu getirebilmek, takımlarla anlaşabilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptığı transferler birçok dengeyi bozacak. Biraz daha sabırlı olmamız gereken bir sene olacak. En kısa zamanda oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

"RASHICA DA BİZİMLE OLMAK İSTİYOR"

Milot Rashica ile görüşmelerimiz sürüyor. O da bizimle olmak istiyor. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar önemli tabii ama iki taraf da istiyor bu transferi.

"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK"

Luyindama'ya bir hafta izin vermiştik. Şimdi takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek. Bizim hedefimiz geçen seneki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de bir sıkıntı yok bizimle birlikte ilk ön eleme maçında olacaklar. Buraya kafalarında çok büyük soru işaretleri barındırarak gelmediler. Ama ileride ne olur bilemiyoruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK ELEME TURUNDA BİZİMLE OLACAKLAR"

Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo; Şampiyonlar Ligi ilk eleme turunda bizimle beraber olacaklar. Savunma kurgumuzu çok bozmak istemiyoruz. Üç kulvar nedeniyle zengin bir orta saha oluşturmak istiyoruz. Alternatifli bir kadro istiyoruz."