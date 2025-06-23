Oklahoma City Thunder'dan tarihi şampiyonluk!

NBA'de sezonunun şampiyonunun belli olacağı final serisinin 7. ve son maçında Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.

Yakın geçen ilk yarının ardından konuk Indiana Pacers devreye 48-47 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Oklahama City Thunder, son bölümde üstünlüğünü koruyup sahadan 103-91 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan Thunder kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliğinin ardından ilk kez kupaya uzanırken daha önce 1979'da Seattle Supersonic adıyla şampiyon olmuştu.

GILGEOUS-ALEXANDER VE WILLAMS'TAN 49 SAYI

Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander ve Jalen Williams galibiyette önemli rol oynadı.

Normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Gilgeous-Alexander maçı 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle double double yaparak tamamladı.

Thunder'da Jalen Williams ise 20 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

HALIBURTON DEVAM EDEMEDİ

Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton maçın ilk çeyreğinde sakatlandı.

Maça devam edemeyen yıldız basketboldu yaklaşık 7 dakika sahada kalırken mücadeleyi 9 sayıyla tamamladı.

Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Pascal Siakam 16 ile TJ McConnell, Andrew Nembhard ise 15 sayıyla oynadı.

THUNDER'DAN TARİHİ SEZON

NBA Batı Konferansı'nda normal sezonu 68 galibiyetle lider tamamlayan Oklahoma City Thunder, tarihi bir şampiyonluk elde etti.

Play-off'la birlikte toplamda 84 galibiyete ulaşan Thunder, bir sezonda en fazla galibiyet alan üçüncü takım oldu. Oklahoma üçüncü sırayı Chicago Bulls'la paylaşıyor (1996-97).

Listenin ilk sırasında 88 maçla Golden State Warriors (2015-16) yer alıyor. İkinci sırada ise 87 galibiyetle Chicago Bulls (1995-96) bulunuyor.