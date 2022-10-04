Olay olacak iddia: Fatih Terim, dünya devinin hocası oluyor

04 Ekim 2022 Salı, 12:27

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden geçen sezonun devre arasında olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim, zaman zaman ortaya çıkan iddialara karşın herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Terim için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

İspanyol basınında çıkan ve ülkede gündem olan iddiaya göre Terim, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın en büyük teknik direktör adayı.

İSPANYOL BASINI FATİH TERİM DİYOR!

Sezona flaş transferlerle giren, Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.

Bu sonuçlardan sonra takım düşme hattına inince Teknik Direktör Jolen Lopetegui ile yolların ayrılmasına karar verildi. İspanyol basını, Lopetegui ile yapılacak sözleşme feshinin ardından yönetimin Fatih Terim'i getirmek istediğini iddia etti.

Fatih Terim, daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan'da da görev yapmıştı.