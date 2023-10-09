Olaylı derbide gülen taraf Saraybosna!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:40

Güncelleme: 09.10.2023 - 07:40

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta ev sahibi Saraybosna, Zeljeznicar'ı 3-0 yendi.

Bosna Hersek'in iki köklü futbol takımı Saraybosna ile Zeljeznicar, başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda 150. kez karşı karşıya geldi.

MAÇ 5 DAKİKA DURDU

Saraybosna, 27. dakikada Ajdin Hasic, 47. dakikada Renan Oliveira ve 94. dakikada Hamza Catakovic'in golleriyle karşılaşmayı kazanan takım oldu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Saraybosna taraftarının sahaya meşale atması sonucu maça hakem kararıyla 5 dakika ara verildi.