Ole Gunnar Solskjaer'in kazanacağı ücret belli oldu!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kazanacağı ücret belli oldu.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı.
Norveçli teknik adam Türkiye'deki ilk sözlerinde, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" dedi.
KAZANACAĞI ÜCRET
Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret ise belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.
Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #Ücret
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