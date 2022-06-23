Ölümden dönen yüzücü Anita Alvarez kimdir? Anita Alvarez'in sağlık durumu nasıl?

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:54

Amerikalı yüzücü Anita Alvarez, Budapeşte’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarıştığı sırada bilincini kaybedince korku dolu anlar yaşandı. Hareketsiz şekilde havuzun dibine inen Alvarez'in bayıldığını fark eden antrenörü Andrea Fuentes hemen havuza atlayarak sporcusunu kurtarmaya çalıştı.

Hareketsiz şekilde havuzun dibine inen Alvarez'in bayıldığını fark eden antrenörü Andrea Fuentes hemen havuza atlayarak sporcusunu kurtarmaya çalıştı. Hemen havuzun kenarına alınan Alvarez, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Takım arkdaşları yaşananları gözyaşları ile izledi.

ANİTA ALVAREZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ABD'li yüzücünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Fuentes, "Çok büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar atlamadığı için ben suya atlamak zorunda kaldım. Nefes almadığını gördüm ve çok korktum. Ama neyse ki şu anda durumu çok iyi" dedi.

Fuentes, sporcusunun Cuma günkü takımla birlikte yarışmaya katılması için Perşembe günü dinleneceğini söyledi.

ANİTA ALVAREZ KİMDİR?

Alvarez, ABD Senkronize Yüzme Milli Takımı üyesidir. Kazan'daki 2015 Dünya Şampiyonasında ve 2014 Gençler Dünya Şampiyonasında yarıştı.

Daha önce, Alvarez Batı New York'ta intramural yüzme antrenörlüğü yaptı.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmeye hak kazandı .

2016 ve 2019'da ABD'de yılın sporcusu seçildi. Ayrıca 2021'de ABD'de Yılın Artistik Yüzme Sporcusu seçildi.



