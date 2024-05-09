Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:57
Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda José Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgios Karaiskáki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İngiltere'de oynanan ilk maçı Olympiakos 4-2'lik skorla kazanmıştı.


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