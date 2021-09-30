Olympiakos Başkanı Marinakis'ten İstanbul açıklaması
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Olympiakos başkanının İstanbul açıklamaları dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olimpiakos'a yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Martins, "Fenerbahçe'nin önde baskı yapacağını biliyorduk. Rakibimizi araştırdık. Analiz ettik. Galibiyete inanmıştık. Skora bakarsanız kolay bir galibiyet gibi görünüyor ama öyle değildi. Fenerbahçe'nin de kaçırdığı fırsatlar vardı. Erken gol bize avantaj getirdi. Etkiliydik ve iyi bir galibiyet aldık." dedi.
Maçın ardından Olympiakos'un başkanı Marinakis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!” ifadelerini kullandı.
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