Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:06

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:06

UEFA Konferans Ligi finalinde şampiyon belli oluyor.

Dev finalde Yunan ekibi Olympiakos ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?



Portekizli hakem Artur Dias yöneteceği mücadele TV8.5'tan naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Iborra, Hezze; Fortounis, Chiquinho, Podance; El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

OLYMPIAKOS'UN YOLU

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos; grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne katıldı.

Olympiakos sırasıyla Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

FIORENTINA'NIN YOLU

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı.

İtalyan ekibi ise, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı.