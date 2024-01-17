Süper Lig ekipleri peşindeydi: Fatih Terim yıldız ismi kadrosuna katıyor!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadroya katmaya yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:24
Süper Lig ekipleri peşindeydi: Fatih Terim yıldız ismi kadrosuna katıyor!
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın transferini bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

NTV Spor'un Yunan spor sitesi Gazetta'dan aktardığı habere göre; dün gece Atina'dan Trabzon'a özel uçakla giden Panathinaikos'un üst düzey yetkilileri, Bakasetas ile görüştü.

Tecrübeli oyuncuyla uzun süredir temas halinde olan Panathinaikoslu idarecilerin, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde Yunan kulübünün, Trabzonspor'la da sözlü olarak mutabakata vardığı ileri sürülürken, bordo mavili takımın 21 Ocak Pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Galatasaray maçının ardından transferin tamamlanacağı iddia edildi.

Trabzonspor ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Anastasios Bakasetas, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.


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