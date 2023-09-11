Omar Colley'li Gambiya, Afrika Uluslar Kupası'nı garantiledi!

Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley'nin formasını giydiği Gambiya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri G Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Kongo ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 00:33
Omar Colley'li Gambiya, Afrika Uluslar Kupası'nı garantiledi!
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri G Grubu'nda Gambiya sahasında Kongo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Kongo, 30. dakikada Gaius Makouta ve 45. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gambiya bu gollere 79. dakikada Yankuba Minteh ve 90. dakikada Mohamed Badamosi ile karşılık verdi.

AFRİKA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ

Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Gambiya, grupta 10 puana yükseldi ve Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı garantiledi. Kongo ise grupta 7 puanda kaldı.


Player Alanı
Omar Colley Gambiya Kongo Afrika Uluslar Kupası

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