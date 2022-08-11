Ömer Faruk Beyaz'a yeni takımından kötü haber

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:39

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve fazla forma şansı bulamadığı için 2021 yazında takımdan ayrılan Ömer Faruk Beyaz kötü günler geçiriyor.

Alman ekibi Stuttgart ile geçen sezon yalnızca 5 maçta oynayabilen 18 yaşındaki genç futbolcu, Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi.

Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bulunmayınca sahada kaldığı sekiz dakikanın ardından rezerv takıma gönderildi.

18 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ligde sadece 9 dakika süre alabildikten sonra bu karar alındı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da Stuttgart'da oynadığı 4 lig maçında toplam 68 dakika süre almıştı.