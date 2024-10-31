Ömer Faruk Yurtseven: 'Atina'da yaşam çok rahat'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:44

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:44

Panathinaikos'ın ASVEL'i mağlup ettiği karşılaşmada 10 sayı, 2 ribaund ve 2 blok ile oynayan milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven, maçın ardından Novasports'a açıklamalarda bulundu.

İlk olarak galibiyet hakkında konuşan Ömer Faruk, "Bugün savunmada çok iyiydik. Rakibin katlarını çok iyi savunduk. Oyun kurucularımız oyunu çok iyi kontrol etti. Hata yaptığımız anlarda bile aramızda çok iyi bir iletişim vardı ve sorunları çabuk çözdük. Önümüzdeki zor maçlardan önce takım içi iletişimimizin iyi olması gerekiyor. Belgrad'da bizi zor bir maç bekliyor. Bu tarz maçlar 100 idman değerinde. Kimyamızı yakalamamız çok önemli, bu konuda biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Bu sezon da başarılı olmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok disiplinli şekilde çalışmaya devam ettiğimiz sürece parkede bunun sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Yunanistan'a adaptasyonu hakkında da konuşan Ömer Faruk, "Amerika'daki hayatımdan çok farklı bir hayat yaşamıyorum. Atina'da yaşam çok rahat, herkes sokakta bana selam veriyor ve beni tanıyor. Bu gerçekten çok güzel" sözlerini söyledi.