Panathinaikos'ta şok karar: Fatih Terim'in halefi görevden alındı!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Fatih Terim'in ardından göreve gelen teknik direktör Diego Martin Alonso ile yollarını ayırdı.
Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta dikkat çeken bir karara imza atıldı. Üst üste kötü sonuçlarla sarsılan komşuda 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso ile yollar ayrıldı.
Fatih Terim'in yerine büyük umutlarla getirilen Alonso da Panathinaikos'a çare olamadı. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 13 puanla 8. sırada yer alan Panathinaikos 5 ayda 2 hoca gönderdi.
Yunan ekibi Fatih Terim döneminde daha yüksek bir başarı ortalaması yakalamıştı.
Diego Alonso
FATİH TERİM'İN ORTALAMASI DAHA İYİ
Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması elde etmişti.
17 maça çıkan Martin Alonso, 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek maç başına 1.35 puan ortalaması aldı.
Yunan basını Uruguaylı hoca Diego Martin Alonso'nun ayrılık kararının ardından Terim'in gönderilmesini 'pişmanlık' olarak yorumladı. Takımı daha iyi bir konuma getirmesi beklenen Alonso'nun getirdiği hayal kırıklığı Yunanistan'da gündem oldu.
Spor Haberleri
- çArşı'dan yürüyüş kararı!
- Feyenoord'un konuğu Ajax!
- Bayern Münih, Mainz deplasmanında!
- Muhabire saldıran Sezgin Gülnar PFDK'ye sevk edildi!
- Fatih Terim'in halefi görevden alındı!
- Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor!
- Yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edildi!
- Tottenham'ın konuğu Manchester City!
- Kartelin elebaşı kaçırılmıştı: Meksika'dan ABD'ye çağrı
- Arsenal, Preston deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru
- Apple duyurdu: Görevi tamamla, 1 milyon doları al!
- Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı