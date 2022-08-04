Ömer Faruk Yurtseven kimdir, kaç yaşıda, nereli? Ömer Faruk Yurtseven neden milli takım kampına katılmadı?
Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya'daki kampına izinsiz olarak katılmadı.Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven neden kampa katılmadı?
Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 yılında Özbekistan'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yurtseven, 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı. 2016 yılında NC State Wolfpack'te kolej basketbolu oynadı.
2020 NBA Seçmeleri'nde seçilmedi. Ertesi yıl, 2021 NBA Seçmeleri'ne katıldı ve yine seçilmedi. Deneme için NBA takımlarından Miami Heat ile NBA Yaz Ligi boyunca anlaştı. Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla, 2021 yılında Miami Heat ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
İlk millî maçına, Ukrayna'da düzenlenen 2013 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. Ertesi yıl Letonya'da düzenlenen 2014 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda oynadı ve gösterdiği performansla Turnuvanın En İyi Takımı'na seçildi. 2015 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Ardından 2016 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMADI
Ergin Ataman'ın açıkladığı aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven'in Bormio'daki kampa izinsiz olarak katılmadığı açıklandı. Eurohoops'un haberine göre; NBA Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve yoğun temposunda milli takımda yer almak istemediğini açıkladığı da gelen haberler arasında.
Başarılı oyuncu daha önce de A Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılmamış ve bir süre ay-yıldızlı formayı giyememişti.
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