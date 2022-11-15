Onuralp Bitim: Maçı daha çok hak ettiğimizi düşünüyorum

15 Kasım 2022 Salı, 09:02

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti. Sırbistan ise beşinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından milli takımda Onuralp Bitim mücadeleyi değerlendirdi.

"Kalbimiz ülkemizdeydi, İstanbul'daydı" diyen Onuralp, şunları söyledi:

"Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum. Galibiyeti onlara hediye etmek isterdik, ülkemize hediye etmek isterdik. Ne yazık ki olmadı. Takım olarak iyi savaştık. Son topta kaybettik, şansızlık oldu. Gerçekten maçın sonunda hiç adil olmayan birkaç düdük de geldi. Gönül isterdi ki son top girsin ve kazanalım. Son ana kadar iki takım da iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni ve genç takımız, ileride daha büyük işler yapacağımızı düşünüyorum."

Sırbistan Başantrenörü Svetislav Pesic ise Ergin Ataman'ın özellikle Anadolu Efes'te oynayan Vasilije Micic konusunda yaptığı açıklamalara karşılık vermeyeceğini belirterek, "Kazansaydı hayal kırıklığına uğramazdı, kaybettiler. Güçlü bir rakibe karşı güçlü bir oyundu. Onlar için karar verici bir karşılaşmaydı, artık sonucu da biliniyor ve bu onlar için bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.