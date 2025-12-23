Orkun Kökçü'den derbide hakem tepkisi: 'Psikolojimizi bozuyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025 23:15:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Orkun Kökçü ıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Orkun Kökçü "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz" dedi.

"BİZE KIRMIZI, FENERBAHÇE MAÇINDA..."

ıklamalarına devam eden Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah" ifadelerini kullandı.

