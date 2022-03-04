Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu oldu

04 Mart 2022 Cuma, 18:04

Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı ve üst üste ikinci kez Eredivisie'de ayın oyuncusu seçildi.

BU SEZON 6 GOL ATIP 8 ASİST YAPTI

Ayın oyuncusu ödülünü üst üste iki kez kazanan Hollanda doğumlu 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord forması ile çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Kökçü, bu sezon 6 gol, 8 asistlik performansı ile dikkat çekti.

Orkun, Feyenoord'un oynadığı son lig maçı olan Cambuur'u 3-1 yendiği müsabakada 1 gol, 1 asistle oynadı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Hollanda doğumlu olan genç futbolcu Orkun Kökçü Hollanda U19 Milli Takımı'nda da görev aldıktan sonra 2019 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı. Ay-yıldızlı forma ile 13 maça çıkan Kökçü bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.