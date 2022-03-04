Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu oldu

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, üst üste ikinci kez Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ayın oyuncusu seçilmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 18:04
Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu oldu
Abone Ol google-news

Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı ve üst üste ikinci kez Eredivisie'de ayın oyuncusu seçildi.

BU SEZON 6 GOL ATIP 8 ASİST YAPTI

Ayın oyuncusu ödülünü üst üste iki kez kazanan Hollanda doğumlu 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord forması ile çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Kökçü, bu sezon 6 gol, 8 asistlik performansı ile dikkat çekti.

Orkun, Feyenoord'un oynadığı son lig maçı olan Cambuur'u 3-1 yendiği müsabakada 1 gol, 1 asistle oynadı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Hollanda doğumlu olan genç futbolcu Orkun Kökçü Hollanda U19 Milli Takımı'nda da görev aldıktan sonra 2019 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı. Ay-yıldızlı forma ile 13 maça çıkan Kökçü bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler