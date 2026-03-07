Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu'ndan maç sonu tepki!

7.03.2026 22:36:00
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü'nün açıklamaları şu şekilde: 

"İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekliydik. Aslında ilk yarı atılacak kişi ikinci yarı atıldı. 10 kişi kaldılar. Pozisyonlar yakaladık değerlendiremedik. Hep aynı işler dönüyor. Hep bize karşı bir şeyler oluyor. Başka diyecek bir şey yok."

Ersin Destanoğlu ise şunları söyledi:

"Maça çok iyi başlamadık. Bir plan vardı hafta boyunca çalıştığımız. Kırmızı kart pozisyon var. Fenerbahçe'de Trabzonspor'da çağırıyorlar şimdi çağırmıyorlar. VAR nasıl çağırmıyor? İkinci yarıda Osimhen'in pozisyonu var. Ceza da almak istemiyorum konuşurken. İnanılmaz. Anlam veremiyorum. Maçın önüne geçtiğini düşünüyorum."

İlgili Konular: #beşiktaş #orkun kökçü #ersin destanoğlu

