Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orlando Magic'ten Jamahl Mosley kararı: Resmen açıklandı!

Orlando Magic'ten Jamahl Mosley kararı: Resmen açıklandı!

4.05.2026 20:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Orlando Magic'ten Jamahl Mosley kararı: Resmen açıklandı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Orlando Magic, 47 yaşındaki ABD'li başantrenör Jamahl Mosley ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Kulübün basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞ SEZONDA ÜÇ KEZ PLAY-OFF'A ÇIKARDI

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, beş sezonda üç kez kulübü play-off'lara taşıdı.

Bu sezon play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşen Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.

İlgili Konular: #nba #ayrılık #orlando magic

İlgili Haberler

Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber!
Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de sakatlanan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin son durumu ortaya çıktı.
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica'nın son durumu belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi sakatlanan 29 yaşındaki Milot Rashica'nın son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı!
Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı! Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.