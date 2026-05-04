Orlando Magic'ten Jamahl Mosley kararı: Resmen açıklandı!

Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Kulübün basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞ SEZONDA ÜÇ KEZ PLAY-OFF'A ÇIKARDI

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, beş sezonda üç kez kulübü play-off'lara taşıdı.

Bu sezon play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşen Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.