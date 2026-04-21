Orta saha transferinde Galatasaray'a dev rakip

Galatasaray, Juventus forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Teun Koopmeiners'tan vazgeçmiyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon Euro bekliyor.

BU SEZONKİ 2 GOLÜ DE GALATASARAY'A

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.