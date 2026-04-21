Orta saha transferinde Galatasaray'a dev rakip

21.04.2026 12:49:00
Galatasaray'ın orta saha adayları arasında olduğu öne sürülen Teun Koopmeiners'e İngiliz devi Manchester United'ın da talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Juventus forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Teun Koopmeiners'tan vazgeçmiyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon Euro bekliyor.

BU SEZONKİ 2 GOLÜ DE GALATASARAY'A

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

