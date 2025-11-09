Ortalık bir anda karıştı... Suudi Arabistan'da Merih Demiral - Houssem Aouar gerginliği!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 14:51:00
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, deplasmanda Al-İttihad'ı Mahrez'in golüyle mağlup etti. Karşılaşmaya milli futbolcu Merih Demiral'ın Houssem Aouar ile olan gerginliği damga vurdu.

Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Al-Ahli, deplasmanda Al-İttihad'ı tek golle geçti. Mahrez'in galibiyeti getirdiği maçta milli futbolcu ile Aouar arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Al-İttihad'ın Houssem Aouar ile gerçekleştirdiği atak sonrası Merih Demiral ile Aouar arasında tansiyon yükseldi. Merih'in eliyle ensesine vurduğu Aouar, daha sonra aynı hareketi kendisi yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

Aouar'ın kendisine müdahalesine sinirlenen Merih tepki gösterdi ve Aouar'ın elini itti. Ardından da Aouar, Merih Demiral'ı göğsünden ittirdi. Karşılaşmanın hakemi olay yerine hızla gelirken diğer futbolcular da olayın büyümemesi için Merih Demiral ve Aouar'ı sakinleştirdi.

 

