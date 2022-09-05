Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? Bekir Aksoy'un yer aldığı yapımlar neler?
FOX’un en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma'ya ünlü oyuncu Bekir Aksoy dahil oldu. Peki, Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? Bekir Aksoy'un yer aldığı yapımlar neler?
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi yakalayan Yasak Elma dizisi, bu sezon final yapıyor. Dizinin final sezonuna ünlü oyuncu Bekir Aksoy' da dahil oldu. İşte ünlü oyuncuya dair merak edilenler...
BEKİR AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bekir Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Aksoy, genç yaşta iki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
53 yaşındaki Bekir Aksoy'un hafızalara kazındığı yapım ise 2006-2011 yılları arasında yayımlanan Doktorlar dizisi oldu.
BEKİR AKSOY'UN KİŞİSEL YAŞAMI
2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalan Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştur. Bekir Aksoy'un iki çocuğu vardır.
BEKİR AKSOY'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Rol aldığı oyunlar:
- 1986: Tohum Ve Toprak
- 1988: Damdaki Kemancı
- 1988: Yolun Yarısı: Kemal Uzun
- 1991: Uşak Ne Gördü
- 1992: Çok Uzak Fazla Yakın
- 1992: Sakak Kızı İrma
- 1995: Ver Elini Broadway
- 1998: Helen Helen
- 2004: Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış
- 2007: Antiloplar
- 2008: Koca Bir Aşk Çığlığı
- 2010: Ay Tedirginliği
- 2012: Sanat (oyun)
Filmografisi:
- 1993: Yaz Evi
- 1995: Çiçek Taksi
- 1995: Zirvedekiler
- 1996: Nefes Alamıyorum
- 1997: Böyle mi Olacaktı
- 1997: Sakin Kasabanın Kadını
- 1997: Yasemin
- 1999: Bize Ne Oldu
- 2000: Ağlayan Kadın
- 2000: Bir Demet Yerli Film
- 2002: Abdülhamit Düşerken
- 2002: Aşkları Ege de Kaldı
- 2003: Ömerçip
- 2004: Kadirşinas
- 2004: Omuz Omuza
- 2006: Doktorlar
- 2010: İpucu Kriminal - Program Sunucusu
- 2010: Türk Malı
- 2011: Yahşi Cazibe
- 2012: Hayatımın Rolü
- 2013: Salih Kuşu
- 2018: Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- 2020: Akrep
- 2022: Yasak Elma
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