Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:39
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jagobe Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

OSASUNA - REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak

Osasuna, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Real Madrid ise sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etmişti. 


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