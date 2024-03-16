Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jagobe Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.
OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
OSASUNA - REAL MADRİD HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak
Osasuna, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Real Madrid ise sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etmişti.
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