Osayi-Samuel olaylı maçın ardından konuştu: 'Takımımı savunmak zorundaydım'

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçında yaşananların ardından ilk kez konuştu. Osayi, "Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:12
Osayi-Samuel olaylı maçın ardından konuştu: 'Takımımı savunmak zorundaydım'
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Osayi-Samuel, karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftara yumruk attığı olayla ilgili ilk kez konuştu.

NTV Spor'un Nijerya basını Score Nigeria'dan aktardığı habere göre; Samuel yaşananlarla ilgili olarak "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın vücudunda kesikler ve morluklar vardı. Bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" dedi.


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