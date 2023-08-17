Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Hırvat ekip Osijek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.
OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek.
OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, N'Diaye
Osijek: Malencia, Mkrtchyan, Evangelou, Guedes, Drambaev, Jugovic, Caktas, Fiolic, Bukvic, Lovric, Mierez
AVRUPA'DA 2 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.
3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
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