Osman Çakmak: 85 milyona armağan ediyorum

30 Eylül 2022 Cuma, 22:28

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Fransa karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından konuştu.



Çakmak, "Her yolun bir başlangıcı vardır. Çok iyi başladık, mükemmel bir başlangıç. Maç maç düşünmemiz lazım. Herkese çok teşekkür ederim. Kahraman, yiğit evlatlarımızın ayağına sağlık. Mükemmel bir ortam var. Fenerbahçe Yönetimi'ne stadlarını bize açtıkları ve böyle bir atmosfer yarattıkları için çok teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm büyüklerine teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti 85 milyona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.