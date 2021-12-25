Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'yı Lille'den sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edilmişti. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 13:49
Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı transfer oluyor?
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Ocak ayında kadrosuna güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Ancak sarı kırmızılı yöneticiler bunu yalanladı.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Yusuf Yazıcı konusunda bir girişimde bulunulmadığı belirtildi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de beklenen performansı sergileyemedi.

Fransız ekibiyle 21 maça çıkan Yazıcı, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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