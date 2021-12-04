Osman Korkmazel Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:31

Ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, Trabzonspor'un 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in maç değerlendirmesi şöyle:

"Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’un başına geçeli bugün itibarıyla 1 yıl 24 gün oluyor ve az sonra da 53’üncü maçına çıkacak. En önemlisi de 26 maçlık yenilmezlik serisiyle hem kendi rekoruna ulaşırken, hem de Trabzonspor’un eski hocası Şenol Güneş’in rekorunu egale etti... Abdullah Avcı’nın isteğini kırmayan Bordo-Mavili taraftarlar, tribünleri hıncahınç doldururken, inanılmaz destek veriyordu takımlarına. Ancak Adana Demirspor savunma kurgusunu iyi yapıp, Trabzonspor’un temposu yüksek, hızlı akım, çabuk pas uygulamalı; oyununa müsaade etmedi 24 dakika boyunca. Ani bir kontra ile Balotelli, az kalsın avlıyordu Uğurcan’ı. Bir de Cornelius’un dk. 13’de sakatlanıp çıkması. Ama tribünler bir dokunuş daha yaptı saha içine. Bu dokunuşa Abdülkadir Ömür ve Dorukhan iş birliği cevap verirken; Nkvaeme de durmayıp ağları sarstı. Bu gol sonrası dengeli oyuna döndüler. Abdullah Avcı da kenardan bu oyunu işaret ediyordu ısrarla. 5 dakikalık bir uzatma bölümü var ki, Adana Demirspor bu sürede 2 net gol kaçırdı ki...

Abdullah Avcı bakalım 2’nci devre, ne gibi değişiklikler yapacak? Yapmadı ama ‘dengeli oyunu’ sürdürün talimatını vermişti oyuncularına. Adana Demirspor tekmili birden hücumda, bastırıyorlar ama netice alamıyorlar. Devreye yeniden muhteşem tribünler giriyor; destek müthiş. Ve bir hızlı hücum daha, Nwakaeme terse enfes bir top gönderiyor; M.Hamsik’e sadece dokunmak kalıyor. Adana Demirspor gol peşinde de, Bordo Mavililer iyi kapanıyor. Bu arada Abdullah Avcı da öyle akıl dolu bir iş yaptı ki, Koita’yı alıp (giren oyuncu çıkarılır mı? Bir şey yapmadı ki oynadığı sürece) takımı rahatlatacak Bakasetas’ı aldı. Son 10 dk. Adana Demirspor bastırıyor. Avcı’dan 2 değişim Yusuf-B.Peres giriyor, takım biraz olsun rahatlıyor. Bu taraftarla gurur duyulur, susmuyorlar hiç. Yakışır onlara bu 3 puan. Trabzonspor’da, Avcı’sıyla aldı başına gidiyor, tutabilene aşk olsun..."