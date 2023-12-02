Osman Korkmazel yazdı: 'Hakim Ziyech’in bazukası'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 21:14

Güncelleme: 02.12.2023 - 21:14

Galatasaray, Pendikspor deplasmanından 3 puanla döndü. Osman Korkmazel karşılaşmayı kaleme aldı.

Osman Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Çarşamba akşam ki müthiş maça tanıklık etmiş ve 3-3’lük skor bitimi sonrası Galatasaray’a alkış tutmuştum… 3 gün sonrası lige dönüş müsabakası, Pendikspor’a konuk oluyorlar; gündüz karşılaşmalarını bu sahada çok izledim. Gece maçı ilk kez izleyeceğim, bayağı değişim olmuş; çimler enfes gözüküyor… Biraz sonra umarım kalitesi yüksek bir oyun izleriz… Tribünler de en büyük bölüm reklamlarla dolu. Diğer taraflarda Galatasaray seyircisi daha çok, tabii ki bu bir avantaj olur diye düşünüyorum…

Maçın başlamasıyla etkin olan taraf Galatasaray gibi gözüküyor. Stoperler değişmiş Kaan Ayhan-V.Nelsson’a teslim edilmiş. 17’nci dk. ya kadar Pendikspor gol yememe planı içinde. Ivo Vieira kenardan gol bölgesine çıkın işaretleri yapınca ve taraftarı da ses yükseltince, gol sahasına yöneldiler. Ama netice alıcı bir iş yapamıyorlar; oyuna ağırlığını koyan Galatasaray. Onlarda dk. lar 35’i gösteriyor net bir gol fırsatı harcayamadılar derken; Tete’nin sert vuruşuna, Erdem çok iyi uzandı ve gole izin vermedi. Çok geçmedi Pendikspor’un ani çıkısı; Romero’nun şutu üst direkte patladı. İlk yarının sonlarına geliyoruz, iki takım da net bir gol fırsatı harcadı diyemeyiz. Bu kısır oyun, 2’nci yarıda sürmemeli; özellikle Galatasaray adına…

Okan Buruk yorgun olan oyuncuları kenara almalı. Yapmış değişimleri Tete-Kazımcan doğru tespit; Barış Alper-Mertens golü daha çok düşünen isimler. Tek kale maça döndü, Galatasaray her an gol atabilir ama iş becerisi yapan oyuncu örneğin Mertens fazla iş yapamıyor 20 dk.lık bölümde. Barış ve Kerem istekli, ancak golü bulamıyorlar. Okan Buruk’dan bir değişim daha S.Oliveira yerini Bakambu’ya bırakıyor. Pendik iyice kendi alanına çekildi. Karşılaşma Galatasaray’ın hakimiyeti altında, altında da golü kim atacak derken Bakambu ortaya çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gölün sonrası Galatasaray, 3 bölgede maçı sürdürmeye devam ediyor derken; oy oy H.Ziyech’den enfes bir gol izledik, 35 metreden topa bazuka gibi vurdu; kaleci Erdem’in yapacağı bir şey yok, topu sadece filelerde görebildi. Bu gol Galatasaray’ı iyice rahatlattı; skoru arttırma peşindeler. Uzatma dakikaları, Galatasaray top çeviriyor; ama bizim gözümüz aklımız H.Ziyech’in bazukayı andıran golünde…"