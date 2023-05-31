Osman Korkmazel yazdı: 'İşte geldi şampiyonluk'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:08

Güncelleme: 31.05.2023 - 00:08

Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez şampiyon oldu. Spor yazarı Osman Korkmazel Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in yorumu şu şekilde:

"Ankara’da 7 haftadır kaybetmiyor Ankaragücü. S on 3 haftaya girildiğinde de, puan cetveli ligde kalmayı garantilemediklerini gösteriyor. Başkanları Faruk Koca da, ‘Mutlak 3 puan için sahaya çıkacağız’ demişti. Galatasaray’ın işi kolay değil. Zorun ötesi bir maç olacağı kesin…

Okan Buruk oynama yapmamış 11’yle. Tolunay Kafkas da, Emre Kılınç’ı gizli silah olarak bekletiyor… Eryaman Stadı’ında mahşeri kalabalık, destek kulakları sağır ediyor. Maçta tempo düşük, iki takımda birbirine yoklama çekiyor. Ama Galatasaray yine yan ortalarla Icardi’ye pas eğiliminde. Ve çok geçmeden Rashıca ortalı, Icardı kendisine yakışan vuruşla bir gol izletti. Ankara’da yağmur yine şiddetlendi. Ankaragücü saldırıya geçti, dakikalar 15’i gösterirken Muslera süper çıkardı; 1 dakika geçmedi ki bu kez sağ kulvarda topla buluşan Milson, Muslera’nın kapadığı köşeden golü buldu. Hayda Muslera’ya tam övgü sözleri sarf ediyorduk ki, topu ağlarda gördük. Aman ha, sağ köşeden yediğin bu golleri alışkanlık haline getirme değerli kaptan! Bu golden sonra güzel bir maç izlemek koyulduk; top bir o kalede, bir öbür kalede gidip gelmeye başladı. Yağmur şiddetini arttırıyor ve bu kez soldan Kerem ortalı ve Icardi kafa vuruşlu şık bir gol daha geliyor. Gel de bu adama övgü dolu sözler düzme, kısaca ‘altın kafa’ deyip noktalayalım…

İkinci yarı bizi neler bekliyor bakalım. Tolunay Kafkas gizli silahı Emre Kılınç ’ı aldı oyuna. İki takımın da ilk yarı iyi oyunundan bir eksilme yok. Yağmurda azaldı, zevkli maç izlemeye devam ediyoruz. Galatasaray maçta bir tık daha önde olsa da; Ankaragücü hırslı, azimli oynamaya devam. İki hocadan da değişimler başladı. Tolunay hocadan değişimler, 4 taze oyuncu sahada. Okan Buruk da Dubois ile Barış Alper’i soktu. Dakikalar 72’yi gösteriyor, Galatasaray kontra çıkışlara ağırlık verdi. Bir gol daha izledik, Kerem ince paslı, Barış Alper akıl dolu vuruşlu bir gol daha izledik. Ama Cim Bom durmuyor, 5 dakika geçmedi ki bu kez sahneye Oliveira çıktı, çaktı kafayı. E oldu artık 4-1, Galatasaray taraftarı durur mu; şampiyonluk şarkılarıyla inletiyor Eryaman Stadı’nı. Tebrikler, ananızın ak sütü gibi hak ettiniz bu ŞAMPİYON’luğu, helal olsun Okan Buruk ekibi ve tüm oyuncular. Hepinize, bir kez daha uçsuz tebrikler…"