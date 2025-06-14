Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ousmane Dembele'den Ballon d'Or açıklaması!

Ousmane Dembele'den Ballon d'Or açıklaması!

14.06.2025 20:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ousmane Dembele'den Ballon d'Or açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Ousmane Dembele, Ballon d'Or (Altın Top) kazanma ihtimali hakkında konuştu.

Ballon d'Or için en güçlü adaylardan olan Paris Saint-Germain oyuncusu Ousmane Dembele, kendisine sorulan, "Ballon d'Or'u kazanabilir misin?" sorusuna cevap verdi.

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki yıldız, "Bir futbolcu için Ballon d'Or kazanmak, bireysel anlamda zirvedir. Bu, her çocuğun kurduğu bir hayaldir" dedi.


49 MAÇTA 48 GOLE KATKI

Fransız oyuncu, PSG'nin Avrupa zaferinde kilit rol oynarken, özellikle eleme turlarındaki etkili oyunuyla öne çıkmıştı.

Geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 49 maça çıkan Ousmane Dembele, 33 gol atarken 15 kez de asist yaptı.


İlgili Konular: #psg #ballon d'Or #Ousmane Dembele

İlgili Haberler

Tarihe geçen skorla Inter'i mağlup etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG!
Tarihe geçen skorla Inter'i mağlup etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fransız devi böylece, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Başkan Koç, Slovak stoperin bonservisini almak için kulübü PSG ile görüşmelere başladı: ‘F.Bahce’de kal Skriniar’
Başkan Koç, Slovak stoperin bonservisini almak için kulübü PSG ile görüşmelere başladı: ‘F.Bahce’de kal Skriniar’ Fenerbahçe, devre arası Paris Saint Germain’den kiraladığı stoper Milan Skriniar’ın bonservisini almak için girişimlere başladı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, takımdan ayrılan Tadic ve Dzeko’nun Samandıra’daki veda töreninde Skriniar ile özel görüştü.
PSG bonservisini belirledi: Galatasaray'dan sürpriz Skriniar hamlesi!
PSG bonservisini belirledi: Galatasaray'dan sürpriz Skriniar hamlesi! Devre arasında Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisi PSG'de olan Milan Skriniar ile Galatasaray'ın temasa geçtiği iddia edildi.