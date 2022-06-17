Ousmane Dembele'ye hacker şoku: Galatasaray ve Fatih Terim yazdılar

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin sosyal medya hesabı hack'lendi. Hesabı ele geçirenler Galatasaray ve Fatih Terim yazdılar.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 09:27
Ousmane Dembele'ye hacker şoku: Galatasaray ve Fatih Terim yazdılar
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Bir Galatasaray taraftarı, Barcelona'nın ünlü yıldızı Ousmane Dembele’nin Twitter hesabını hackleyip profil fotoğrafını da Fatih Terim yaptı.

Adresten "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı da yapıldı.

Fransız yıldız Instagram'dan hesabının çalındığını duyurdu. Barcelona'dan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu, bu paylaşımla birlikte kripto parayla ilgili bir paylaşımın da doğru olmadığını açıkladı. Bir süre sonra ise Dembele hesabını geri aldı.


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