Oyuna devam edememişti: Gedson Fernandes hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 19:46

Güncelleme: 11.01.2025 - 21:43

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bodrum FK'nın korner vuruşu kullandığı esnada rakibi ile çarpışan Gedson Fernandes yerde kaldı. Portekizli oyuncuya saha içinde tedavi yapılsa da maça devam edemedi. Gedson Fernandes 23. dakikada oyundan çıkarken, 25. dakikada Al Musrati oyuna girdi.

Gedson Fernandes oyundan çıkınca direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan beIN Sports'un haberine göre; oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in kafa travması geçirdiği saptandı. Hastaneye kaldırıla Gedson'un durumuna dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

"GEDSON, TEDBİR AMACIYLA GÖZLEM ALTINDA"

Beşiktaş, "Gedson Fernandes'in yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.